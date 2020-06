Eloise van Oranje scoort op Instagram: 'Wil laten zien dat je jezelf kunt zijn'

Hoewel ze niet schuwt critici de les te lezen, zoals toen ze negatieve reacties kreeg onder een foto die ze had geplaatst na het behalen van haar middelbare schooldiploma. Mensen suggereerden dat ze dat als Oranje-telg waarschijnlijk cadeau had gekregen.

"Toen heb ik ze gevraagd of ze een beetje kunnen opletten wat ze zeggen, want ze zeggen dit wel over een 17-jarig kind", zegt ze. "Heel veel mensen zeggen dat je aan het negatieve geen aandacht moet geven. Maar ik dacht: ik ga het gewoon doen."

Over haar leven als lid van de koninklijke familie is ze duidelijk: "Ik ben een normaal meisje, met toevallig een titel. Ik kan er niks anders van maken, eigenlijk. Het is niet zo dat ik me anders ga gedragen, omdat ik in een speciale familie zit. Ik wil een beetje positieve energie uitstralen, heb gewoon lol en wil laten zien dat je jezelf kunt zijn."