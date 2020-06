Charleston haalt standbeeld voorvechter slavernij weg

De Amerikaanse stad Charleston verwijdert het standbeeld van oud-vicepresident en uitgesproken voorstander van slavernij John Calhoun. Dat heeft de gemeenteraad unaniem besloten.

Calhoun was vicepresident tussen 1825 en 1832, minister van Defensie en senator namens South Carolina. In de Senaat zei hij meermaals dat slaven in het Zuiden beter af waren dan vrije Afro-Amerikanen in het Noorden.

Afgelopen tijd werd gedemonstreerd tegen het standbeeld en ook werd het beklad. Om meer vernielingen te voorkomen werd de omgeving 's nachts afgesloten. Waar het standbeeld naartoe gaat, is nog niet bekend, maar de gemeente zegt dat het "op een passende plek zal worden bewaard en beschermd".

Het 30 meter hoge beeld staat nu nog in het centrum van de stad, op een plek waar evenementen worden gehouden. Verschillende organisatoren hadden al gezegd dat ze de ruimte niet meer wilden gebruiken zolang het beeld daar bleef staan.

Excuses voor grote rol bij slavernij

Charleston speelde een grote rol ten tijde van de slavernij. Zo'n 40 procent van de uit Afrika aangevoerde slaven kwam Amerika binnen via de havenstad in South Carolina. In 2018 werden daarvoor officieel excuses gemaakt.

De discussie over omstreden standbeelden is in de VS en andere westerse landen opgelaaid na de dood van de zwarte Amerikaan George Floyd, die in Minneapolis werd aangehouden door vier politieagenten. In het verlengde van de Black Lives Matter-beweging zijn in Amerika en Europa standbeelden omver gehaald van nu omstreden historische figuren.

Zo werden in Minneapolis en Virginia werden eerder deze maand standbeelden van zeevaarder Columbus van hun sokkel getrokken: