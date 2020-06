'COA plaatste gegevens van slachtoffers mensenhandel online'

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) heeft vorige week per ongeluk de persoonsgegevens van honderden slachtoffers van mensenhandel online gezet. Het gaat om namen, geboortedata, telefoonnummers en kentekens, meldt NRC. Het lek kan strafrechtelijke onderzoeken in de weg zitten, zeggen opsporingsbronnen tegen de krant en radioprogramma Argos.

Vorige week kwam door onbekende oorzaak twee keer een document met meldingen van mensenhandel in en rond asielzoekerscentra online. Een woordvoerder van het COA zegt tegenover NRC dat dit nooit had mogen gebeuren. Het voorval is gemeld bij toezichthouder Autoriteit Persoonsgegevens, die moet bepalen of er maatregelen volgen.

Het bewuste document kwam online nadat Argos met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (WOB) om informatie over Nigeriaanse asielzoekers had gevraagd. Bij de stukken die werden vrijgegeven zat een Excelsheet met 1200 politiemeldingen door COA-medewerkers van mogelijke uitbuiting van asielzoekers. Mogelijke slachtoffers en daders komen uit onder meer Nigeria, Syrië, Eritrea, Iran en Vietnam. Het gaat bijvoorbeeld om mensen die uit handen van de maffia proberen te blijven of kindbruiden.

Geanonimiseerd

Er staan veel persoonlijke gegevens bij de namen van de slachtoffers en daarom bestaat de vrees dat ze gevaar lopen: die gegevens kunnen in handen van criminelen komen. Informatie naar aanleiding van zogenoemde WOB-verzoeken die worden ingewilligd, wordt niet alleen naar de aanvragers gestuurd maar ook online gepubliceerd. De bedoeling is dat privacygevoelige gegevens worden geanonimiseerd.

Het document is na een waarschuwing door NRC en Argos offline gehaald, maar nadien nog een keer verschenen, met nog meer zichtbare informatie. Het COA zegt maatregelen te hebben genomen om de schade te beperken, maar het moet nog blijken hoe vaak het document is gedownload en of de informatie echt van internet is verdwenen.