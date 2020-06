Thuiswerken in coronatijd leidt tot recordverkoop airco's

Waar in 2016 nog 75.000 airco's verkocht werden, was dat aantal vorig jaar al bijna verdubbeld. Dit jaar verwacht de NVKL een verkoop van zo'n 180.000 airco's. De stijgende trend zal volgens de branchevereniging de komende jaren doorzetten. Ook bol.com en Coolblue melden een toename in de verkoop van koelende systemen.

Wil iemand een airco aanschaffen, dan is dat niet zonder kosten. Naast de installatie, die al gauw meer dan 1500 euro kost, leidt het koelen ook tot een hogere energierekening. Milieu Centraal rekende uit dat als één airco 200 uur - ruim 8 volle dagen - aanstaat, dat 35 euro per jaar aan stroom kost. Daarbij komt er 65 kilo aan CO2 vrij.

Milieu Centraal vindt met name de mobiele airco een afrader. Mariken Stolk, adviseur van Milieu Centraal op het gebied van duurzame energie: "De mobiele airco is een impulsaankoop die mensen doen als het heet is en doet nauwelijks iets voor de koeling van je huis. Het heeft een hoger energieverbruik dan een ingebouwde airco en daarbij moet de warmte met een slang via het raam worden afgevoerd. Dat doet een deel van het koelen teniet." Ook maken die apparaten relatief veel geluid.

Concentratie

Dus komt Milieu Centraal met tips hoe je het thuiswerken in de hitte wat aangenamer kan maken. Net als Jurriaan Penders, medisch directeur van HumanTotalCare. Hij maakt zich niet zo'n zorgen om medische problemen met werken bij warm weer - mits je geen fysieke inspanning levert. "Maar met hitte kan je je wel minder goed concentreren. Plan je werk en doe het inspannende werk 's ochtends, dan is het koeler."