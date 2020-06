Amsterdammer takelt zijn bejaarde hond drie keer per dag naar beneden

Roy Marcks uit Amsterdam verzon een creatieve oplossing om zijn hond uit te kunnen laten. Het dier kan zelfstandig de trap niet meer op en af. Om hem toch uit te kunnen laten bedacht Marcks een speciale constructie waarmee hij zijn hond elke dag een paar keer omhoog en naar beneden takelt.

Thaloen is 16 jaar en heeft sinds een paar jaar moeite met traplopen. "Het is geen chihuahua die je makkelijk kan tillen", vertelt Marcks aan NH Nieuws. "Ik vroeg me af hoe krijg ik mijn hond omhoog?" Uiteindelijk kwam de inspiratie voor de oplossing uit onverwachte hoek. "Ik heb het idee afgekeken van de kooitjes waar glazenwassers in zitten, vandaar de wieltjes."

Volgens Marcks is de constructie een belangrijke reden om in hun appartement te kunnen blijven wonen. "Een gewone lift plaatsen was niet mogelijk. Dus als dit niet was gelukt, waren we naar een andere woning gegaan."

Wachten voor de kooi

In de speciale constructie gaat Thaloen drie keer per dag naar boven en naar beneden. De kooi is van tevoren goed uitgetest en de hond heeft de tijd gehad om aan de constructie te wennen. "Ik vond het zelf ook wel een eng idee om hem twaalf meter af te laten dalen in een kooitje", vertelt Marcks. "Je weet natuurlijk niet hoe hij erop reageert als er een windvlaag komt of zijn kooi begint te schommelen."

Bijna dagelijks wordt Marcks aangesproken door mensen die verrast zijn door zijn uitvinding. "Oudere mensen zien dit vooral als een fantastische oplossing om voortaan boodschappen mee te doen."

Inmiddels is Thaloen er helemaal aan gewend en staat hij al regelmatig te wachten voor zijn kooi. "Hij moet echt het idee hebben dat als hij in de kooi stapt, het dan een feestje wordt omdat we dan gaan wandelen."