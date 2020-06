NS: intercity Den Haag-Aken in 2025 haalbaar

De NS wil met de overheid en ProRail in gesprek over de realisering van een intercity-verbinding tussen de Randstad en de Duitse stad Aken. Die verbinding begint in Den Haag en doet Rotterdam, Eindhoven en Heerlen aan, voordat hij de grens oversteekt. Vanuit Aken kunnen internationale reizigers snel doorreizen naar andere plaatsen in Duitsland.

De NS ziet de verbinding als een belangrijke stap in het uitbreiden van het aantal grensoverschrijdende treinverbindingen.

Als het lukt om de intercity in 2025 te laten rijden, profiteren daar elke dag 1250 internationale reizigers van en nog eens 2000 reizigers op binnenlandse deel van het traject. De verwachting is dat deze aantallen snel toenemen. Vergeleken met nu kan de tijdwinst oplopen tot 25 minuten, stelt de NS.

Niet kostendekkend

Voor het zover is, moet er wel over aanpassingen aan de infrastructuur en over de financiering worden gesproken, onder meer omdat de treinen niet kostendekkend zullen rijden.

Een plan om de intercity Amsterdam-Heerlen door te trekken naar Aken bleek onhaalbaar, omdat er tussen Amsterdam en Eindhoven elke tien minuten een intercity rijdt.