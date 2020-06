Wirecard-topman gearresteerd vanwege verdwenen 1,9 miljard euro

In de fraudezaak rond het Duitse techbedrijf Wirecard is de voormalige topman Markus Braun gearresteerd. Hij stapte eind vorige week op bij het bedrijf toen bleek dat er grote bedragen spoorloos zijn.

Braun wordt ervan beschuldigd de omzet van het bedrijf te hebben opgeschroefd met nepinkomsten om zo aantrekkelijker te zijn voor investeerders en klanten.

Een bedrag van 1,9 miljard euro dat op de balans stond, blijkt na nader onderzoek onvindbaar. Ook kloppen de jaarresultaten van de afgelopen jaren mogelijk niet. De beurskoers van het bedrijf is in enkele dagen tijd ingestort.

Klokkenluider

Wirecard is een online betalingsverwerker, zoals Adyen in Nederland. Jarenlang werd het gezien als een groeibriljant van de Duitse economie. Tussen 2016 en 2018 verzevenvoudigde de waarde van het bedrijf.

Een klokkenluider waarschuwde vorig jaar al in de zakenkrant Financial Times dat er zaken niet klopten bij het bedrijf. Er stonden transacties met externe bedrijven in de boeken die niet zouden bestaan.

Wirecard heeft zich verzet tegen die beschuldigingen, tot vorige week. Toen constateerde accountantskantoor EY dat 1,9 miljard niet kon worden teruggevonden. Braun stapte op en zijn rechterhand Jan Marsalek werd ontslagen. De president van de Duitse financiële toezichthouder spreekt van een complete ramp.

Het bedrijf probeert met verschillende banken afspraken te maken over een reddingsplan. De banken hebben gezamenlijk 1,75 miljard aan krediet uitstaan bij het bedrijf. Bij die banken zitten ook twee Nederlandse partijen: ING en ABN Amro.