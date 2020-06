Palestijnen en diplomaten protesteren tegen annexatie door Israël

Palestijnse betogers hebben vandaag in de Westelijke Jordaanoever geprotesteerd tegen de annexatieplannen van de Israëlische regering. Ook diplomaten van onder meer de Europese Unie en de Verenigde Naties namen deel aan de betoging. Volgens lokale media waren er duizenden demonstranten aanwezig.

Het was het grootste Palestijnse protest tot dusverre tegen de plannen van de Israëlische premier Benjamin Netanyahu. Die heeft beloofd grote delen van de bezette Westelijke Jordaanoever toe te voegen aan het grondgebied van Israël. Volgens het regeerakkoord mag hij daarmee beginnen vanaf 1 juli, volgende week woensdag.

De demonstratie in de stad Jericho was georganiseerd door de Palestijnse regeringspartij Fatah. Behalve Palestijnse leiders namen ook diplomaten van diverse landen het woord. Zo spraken vertegenwoordigers van de EU, Rusland en China zich uit tegen de Israëlische plannen.

Ook Nickolay Mladenov, de VN-coördinator voor het vredesproces in het Midden-Oosten, gaf een toespraak. "Het annexatieplan is in strijd met het internationaal recht en vernietigt de droom van een Palestijnse staat."

Signaal

"Dit was eigenlijk pas de eerste noemenswaardige Palestijnse betoging tegen de annexatieplannen", zegt NOS-correspondent Ties Brock vanuit Jeruzalem. Volgens hem is er nog geen sprake van een brede volksbeweging. "Tot nu toe lukt het de Palestijnse leiders niet om veel mensen op de been te krijgen, en ook vandaag zie je dat er hoogstens enkele duizenden demonstranten waren."

Wel is het volgens de correspondent een opsteker voor de Palestijnen dat vandaag ook buitenlandse vertegenwoordigers mee demonstreerden. "Dat laat zien dat het grootste deel van de internationale gemeenschap annexatie scherp veroordeelt. Dat signaal zal de Israëlische premier Netanyahu ook opgemerkt hebben."

De minister-president van de rechtse Likud-partij beloofde de afgelopen maanden herhaaldelijk zowel alle Israëlische nederzettingen in de Westelijke Jordaanoever als de vruchtbare Jordaanvallei te annexeren. De Palestijnen zien die gebieden als cruciale onderdelen van hun toekomstige staat.

De afgelopen weken klinkt dan ook vanuit vrijwel de hele wereld kritiek op de Israëlische plannen. Onder meer de Europese Unie, Rusland en de Arabische wereld wijzen annexatie af. En buurland Jordanië waarschuwt zelfs voor een "enorm conflict" als Israël de daad bij het woord voegt.

Rugdekking van de VS

Ook nog niet alle coalitiepartners van Netanyahu zijn overtuigd. Met hen sprak de premier vorige maand af, bij de formatie van de nieuwe regering, om alleen te annexeren met rugdekking van de Verenigde Staten. Deze week is er naar verluidt overleg in het Witte Huis over de Amerikaanse positie.

President Trump lanceerde eerder dit jaar een voorstel waarin Israël grote delen van de Westoever mag annexeren, maar wel na onderhandelingen met de Palestijnen, die daarvoor enige compensatie zouden krijgen. Maar de Palestijnse leiders verwezen het Amerikaanse voorstel direct naar de prullenbak.

Israël veroverde de Westelijke Jordaanoever, inclusief Oost-Jeruzalem, in 1967 tijdens een oorlog met zijn Arabische buurlanden, en houdt het gebied sindsdien bezet.