Batmanregisseur Joel Schumacher (80) overleden

De Amerikaanse regisseur Joel Schumacher is op 80-jarige leeftijd overleden in New York, melden Amerikaanse media. Hij maakte onder meer twee Batmanfilms: Batman Forever (1995) en Batman & Robin (1997).

Behalve van de Batmanfilms was Schumacher bekend van de romantische dramafilm St. Elmo's Fire (1985), de horrorkomedie The Lost Boys (1987), Falling Down (1993) en de advocatenthrillers The Client (1994) en A Time to Kill (1996), gebaseerd op boeken van John Grisham. Ook regisseerde hij in 2013 twee afleveringen van de Netflix-serie House of Cards.

Kritiek

Schumacher koos ervoor zijn Batmanfilms wat meer stripboeksfeer mee te geven. Verder waren ze wat kindvriendelijker dan eerdere films over de vleermuisheld. Dat kwam hem op veel kritiek te staan van fans.

Ook recensenten waren niet enthousiast. Vooral van Batman & Robin vonden ze het script slecht en de stijl te kitscherig. Zo werd de film 'Batman on Ice' genoemd, vanwege een gevecht op schaatsen dat Batman, gespeeld door George Clooney, uitvocht met de schurk Mr. Freeze (Arnold Schwarzenegger).