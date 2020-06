Corona werkt kindhuwelijken in de hand in India

De laatste jaren nam het aantal kindhuwelijken enorm af, doordat steeds meer meisjes naar school gaan door wetten en andere overheidsinitiatieven. "Wat dat betreft is de afgelopen vijf tot tien jaar veel bereikt in India", zegt Mohammed Asif, de directeur van de hulporganisatie Plan International in India. De organisatie heeft door heel India jongerenvrijwilligers getraind om met met meisjes, jongens en hun ouders te praten over alle problemen waar jonge meisjes mee te maken krijgen.

Geen mobiele telefoon

"Die bijeenkomsten zijn nu onmogelijk" zegt Aarti, een 21-jarige bachelorstudente die vrijwilliger is in de wijk Mangalpuri in het noordwesten van Delhi. Vanwege een groot aantal coronagevallen is de wijk afgesloten en ze spreekt via een gebrekkige videochat. "Alle jongeren lijden er mentaal onder dat ze niet naar school kunnen. Het is voor veel van hen ook onmogelijk om hun huiswerk te doen. Er wordt wel gezegd dat digitaal onderwijs een oplossing is, maar veel mensen hier hebben nu helemaal geen geld voor data op hun telefoon. Het slechte netwerk is ook een probleem."

Toch verwacht Aarti niet dat de lockdown in haar wijk tot meer schooluitval onder meisjes zal leiden. "Dankzij het netwerk dat ik heb opgebouwd, zijn alle ouders en meisjes overtuigd van het belang van onderwijs, dus ik denk dat we de crisis aankunnen", zegt ze zelfverzekerd.

Raman Khanna, een schoolhoofd in het oosten van Delhi, is hier niet zo zeker van. "We hebben heel vaak meegemaakt dat meisjes stoppen en trouwen zodra ze de puberteit bereiken." Khanna denkt dat de lockdown een extra uitdaging is om de meisjes terug op school te krijgen. "We proberen nu bijvoorbeeld digitale lessen, maar geen van de meisjes heeft een mobiele telefoon, en alle jongens wel. Dat maakt het verschil wel duidelijk. Ook zijn de ouders eraan gewend geraakt dat de meisjes thuis meehelpen."