Weinig ruimte voor niet-witte acteurs in Nederlandse tv-reclames

Niet-witte Nederlanders hebben zelden een hoofdrol in tv-reclames. En als dat wel het geval is, is hun spreek- en beeldtijd beperkt. Dat komt naar voren uit een onderzoek van de branchevereniging van communicatieadviseurs VEA.

"In 50 procent van de reclames zitten gekleurde mensen. Dan denk je, dat is eigenlijk best goed", zei VEA-voorzitter Marion Koopman in het NOS Radio 1 Journaal. Maar uit het onderzoek komt naar voren dat het voornamelijk figurantenrollen zijn.

Geen diverse teams

Volgens Koopman ligt de oorzaak van de ondervertegenwoordiging bij de opdrachtgevers en de makers. "Dat zijn vaak geen diverse teams, waardoor je ook niet nadenkt over een hoofdrol voor een gekleurd iemand."

Dat Nederlandse reclamemakers zich onvoldoende bewust zijn van het belang van representativiteit komt volgens Koopman ook doordat er in Nederland nooit eerder onderzoek naar diversiteit reclames is gedaan. Dat is stap één, zei Koopman, zodat de feiten op tafel liggen en niemand nog een uitvlucht heeft om niets te doen.

George Floyd

De VEA is door de gebeurtenissen in de VS na de dood van George Floyd met de neus op de feiten is gedrukt. "Het is ons zelfs decennialang nauwelijks opgevallen dat het werk dat we maken geen reële afspiegeling is van de Nederlandse samenleving", meldt de website. De vereniging neemt zich voor om leden actief naar hun diversiteitsbeleid te vragen.

De vereniging biedt ook trainingen voor bewustwording van vooroordelen aan. "Daarin wordt je duidelijk gemaakt hoe je vanuit je eigen leefwereld keuzes en besluiten neemt", zei Koopman. "Dat doe je zeer onbewust vanuit je achtergrond. Daarmee maak je bijvoorbeeld een script voor een reclamecommercial, maar neem je ook sollicitatiegesprekken af."