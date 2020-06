Meer tekenbeten, maar een app biedt hulp

Vandaag begint de week van de teek. Normaal wordt die voorlichtingsweek over het tekenseizoen in april gehouden, maar door de corona-crisis is deze uitgesteld.

Mirjam de Groot, voorzitter van de Landelijke Groene Lyme Werkgroep, denkt dat door corona voorlichting nog belangrijker is geworden. "Door corona recreëren er meer mensen in eigen land, dus is het erg belangrijk dat mensen zich goed controleren."

Ze onderstreept het belang van de teken-app. "Zo'n natuurkaart is erg belangrijk, dat iedereen rekening kan houden met teken in het gebied waar hij of zij woont, werkt of recreëert."