Tweede keer brand in zendmast Rijswijk (Gld)

De brandweer heeft het vuur na korte tijd geblust.

Afgelopen voorjaar zijn verspreid over Nederland zendmasten in brand gestoken, of zijn er pogingen daartoe gedaan. Tot eind mei telde de politie zo'n dertig incidenten.

De branden hebben mogelijk te maken met verzet tegen de uitrol van een 5G-netwerk in Nederland. Anti-5G-activisten vrezen dat er gezondheidsrisico's kleven aan de 5G-techniek, ook al is hier geen sluitend wetenschappelijk bewijs voor. De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid sprak in april van een "zorgelijke ontwikkeling".