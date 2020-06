Emeritus paus even terug in Duitsland, eerste reis sinds 2013

Emeritus paus Benedictus XVI heeft voor het eerst sinds zijn aftreden als kerkleider in 2013 de omgeving van Rome verlaten. Benedictus (93) was de afgelopen dagen in de Zuid-Duitse stad Regensburg, om afscheid te nemen van zijn oudere broer Georg (96).

Benedictus, die eigenlijk Joseph Ratzinger heet, kwam donderdag onverwacht aan in Duitsland. Hij vertrekt de komende dag weer. Behalve zijn broer bezocht hij de graven van zijn ouders en zus en nam hij een kijkje bij zijn voormalige huis in een voorstad van Regensburg. Geen van de optredens was publiek.

De 93-jarige Duitser is lichamelijk zwak en zit in een rolstoel. Volgens zijn privésecretaris is hij mentaal fit. Een woordvoerder van het bisdom Regensburg zegt bij de Beierse omroep BR dat het bezoek de emeritus paus goed heeft gedaan.