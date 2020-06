Het Brabantse Volkel snakt naar kermis: 'Er zijn hier maar twee evenementen per jaar'

Kermisexploitanten hopen ook dat de kleine kermissen snel weer worden toegestaan. Onlangs demonstreerden ze op het Malieveld. Ze begrijpen niet waarom pretparken wel open mogen en kleine kermissen niet.

In Volkel kijkt het hele dorp uit naar de kermis. Al was het maar vanwege de gezelligheid. "Er zijn hier maar twee evenementen per jaar", zegt Rini Verwegen van de dorpsraad. "Carnaval en de kermis." De kermis is volgens hem belangrijk voor de leefbaarheid in het dorp.

Volkel is een krimpgemeente, met 3500 inwoners. "De kermis is vermaak voor jong en oud. Veel oud-bewoners komen er speciaal voor terug", zegt Verwegen. "Het is een soort reünie."