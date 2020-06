Trump dompelt zich in warm bad Tulsa, maar rally is niet zonder controverse

Trump hoopt dat Tulsa het startschot is voor de hervatting van de normale campagne. Maar deze rally laat ook meteen zien dat het nog steeds niet business as usual is. Aanhangers moesten van tevoren een verklaring ondertekenen dat ze de Trump-campagne niet aansprakelijk zullen stellen als ze het coronavirus oplopen.

Zijn aanhang lijkt zich echter weinig zorgen te maken over het virus. De meeste fans dragen geen mondkapjes en zijn ook niet van plan om dat in de arena te doen. "Waarschijnlijk niet", zegt een fan uit de Texaanse stad San Antonio. Ik heb de verklaring ondertekend en ik neem de gok. Ik vertrouw op mijn immuunsysteem, dat het doet wat het moet doen. Het zal wel loslopen."

'Krankzinnig'

Om die reden probeerde advocaat Paul DeMuro de campagnebijeenkomst via de rechter tegen te houden. "Oklahoma zit middenin een ramp. Het aantal nieuwe besmettingen is de laatste acht dagen explosief gestegen. Elke dag is weer een nieuw record. Sinds het einde van de lockdown is het aantal besmettingen verdrievoudigd. En juist op dit moment gaan we binnen een campagnebijeenkomst houden met 20.000 mensen? Het is krankzinnig."

DeMuro's poging om de bijeenkomst tegen te houden was vergeefs. Gisteren besloot het hoogste gerechtshof in Oklahoma dat de rally gewoon door mag gaan. De advocaat houdt dan ook zijn hart vast. "Als jij en ik een plan zouden bedenken om een virus middenin een pandemie maximaal te verspreiden, dan zou het er zo uitzien. Dit is een perfect storm."