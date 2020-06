Kick Out Zwarte Piet-voorman Jerry Afriyie en gezin bedreigd in brief

Jerry King Luther Afriyie @TheRebelThePoet

We gaan de volgende fase in. Mijn gezin wordt bedreigd, omdat ik samen met anderen tegen racisme strijd. Er zijn gemeenten die pas over 10 jr zwarte piet-racisme willen gaan aanpakken. Dit betekent dat racisten tot 10 jr de kans krijgen om hun plan uit te voeren. Let it sink in!