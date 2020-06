Paar honderd Black Lives Matter-betogers in Den Haag

Voor de tweede keer deze maand heeft Black Lives Matter gedemonstreerd in Den Haag. Kwamen er op 2 juni ongeveer 1500 mensen naar het Malieveld, nu waren het er een paar honderd.

De nieuwe demonstratie van de actiegroep was niet zozeer een algemene betoging tegen politiegeweld en racisme, maar had een concreet doel. Het protest was gericht tegen een nieuwe wet die de politie ruimere bevoegdheden geeft om geweld te gebruiken, aldus Omroep West.

Pepperspray en nekklem

Het gaat om een wetsvoorstel uit 2016 dat werd opgesteld na het overlijden van Mitch Henriquez tijdens zijn arrestatie een jaar eerder. In die wet staat een nieuwe ambtsinstructie waarin voor het eerst het gebruik van pepperspray, de nekklem en een stroomstootwapen wordt geregeld. Critici vrezen dat de wet de politie meer ruimte geeft om geweld te gebruiken.

"Politiegeweld moet begrensd worden, niet nog vrijer gemaakt worden", vindt de organisatie van de betoging van vanmiddag. De demonstranten hielden een minuut stilte voor de mensen die de afgelopen vier jaar om het leven zijn gekomen "onder verantwoordelijkheid van de politie".