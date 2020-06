Nog nauwelijks toeristen in Amsterdam, maar discussie massatoerisme laait op

Hoewel de Nederlandse grenzen sinds 15 juni voor veel Europese landen weer geopend zijn, komt het toerisme in Amsterdam maar mondjesmaat op gang. Exacte cijfers van aantallen toeristen zijn er niet, maar het is nog erg rustig, vinden ondernemers. Té rustig.

"Sinds een week of drie zien we wel wat meer reserveringen binnenkomen", zegt Tim Klein Haneveld van Amsterdam Gastvrij, de belangenvereniging voor bed and breakfasts en vakantieverhuur. "Maar dat is met name voor wat verder in de toekomst, bijvoorbeeld het najaar."

Omdat toeristen uit landen van buiten de EU nog niet welkom zijn, komen de boekingen vooral uit Europa. Maar ook uit Nederland. "Dat is normaal niet het geval", zegt Klein Haneveld. "Het is iets, maar natuurlijk totaal niet vergelijkbaar met normaal."

Hoe de zomer eruit gaan zien, is lastig te voorspellen, zegt hij. "Het hangt samen met actuele ontwikkelingen. Mensen zijn nog voorzichtig. Als bijvoorbeeld de IC-opnames stijgen, zullen we zien dat boekingen onmiddellijk weer ingetrokken worden."

No-shows

Ook in de musea loopt het geen storm. "De bezoekcijfers vallen tegen", zegt Jeroen Bakker van de Samenwerkende Amsterdamse Musea. "Dat is in alle musea het geval, maar met name in musea die normaal gesproken veel toeristen trekken, zoals Museum Het Rembrandthuis."

De musea hebben daarnaast met veel 'no-shows' te maken. "Mensen maken een reservering, maar komen uiteindelijk niet. We zoeken nog naar een oplossing, want zo ontvangen musea minder gasten dan ze op dit moment aankunnen."