Sprookjesachtige taferelen in de nacht: lichtende nachtwolken

Op veel plaatsen in Nederland waren gisteravond laat en vanochtend heel vroeg lichtende nachtwolken te zien.

"Het is bijzonder gaaf", zegt NOS-weerman Marco Verhoef. "Omdat je op momenten dat het donker is of verwacht dat het donker gaat worden, zomaar wolken ziet oplichten."

Het gaat om wolken op 70 kilometer hoogte. De ijskristallen in de wolken worden daar belicht door de zon terwijl het op de grond donker is. Het verschijnsel wordt extra bijzonder omdat het op grote hoogte waait, zodat er schitterende patronen in de ijskristallen ontstaan.

"Sprookjesachtig", stelt Verhoefs collega Raymond Klaassen bij Omroep Brabant. "Die wolkjes kunnen echt dansen, daar zitten vaak golfstructuren in die je licht ziet twinkelen. Het is een heel apart fenomeen."