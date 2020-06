Marijnissen gekozen tot lijsttrekker SP: 'Deze keer pakken we kans om te regeren'

Marijnissen is sinds december 2017 fractieleider van de SP. Zij volgde Emile Roemer op, die lijsttrekker was bij de verkiezingen in maart van dat jaar. Het is voor het eerst dat ze bij de landelijke campagne de kar gaat trekken. Wel was ze al partijleider tijdens de afgelopen verkiezingen voor de gemeenteraden, provincies en Europa. Die verliepen slecht voor de SP: in de Eerste Kamer halveerde het aantal zetels en de partij verdween helemaal uit het Europees Parlement. In de peilingen staat de partij op verlies.

'Anderen nemen onze standpunten over'

Toch is Marijnissen optimistisch over de komende campagne, die wat haar betreft over een herwaardering van de publieke sector moet gaan. "Steeds meer partijen nemen onze standpunten over, dat is interessant." Ze wees op CDA-minister De Jonge, die onlangs pleitte voor het afschaffen van de marktwerking in de zorg.

"Daarom zijn we meer dan ooit nodig", betoogde Marijnissen. "Om die andere partijen te houden aan wat ze nu met woorden belijden. Het mag niet alleen bij woorden blijven, er moeten ook daden komen." Ze wil na de zomer met een breed gedragen initiatief komen om de krachten te bundelen. "Onze zorgverleners, docenten en politiemensen verdienen meer waardering en zeggenschap over hun werk."

Jong

Lilian Marijnissen (1985) is de dochter van oud-SP-leider Jan Marijnissen. Zij was al snel actief in de politiek. Ze werd op haar 17e gekozen in de gemeenteraad van Oss, maar was toen te jong om zitting te mogen nemen. Op haar 18e werd ze alsnog geïnstalleerd.

Ze was cao-onderhandelaar voor AbvaKabo FNV en later voor de FNV. In maart 2017 kwam zij in de Tweede Kamer. Marijnissen was woordvoerder zorg, maar werd dus al snel de nieuwe fractievoorzitter en politiek leider.