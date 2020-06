'Neergestoken man in Leeuwarden is Iraanse activist'

De 64-jarige man die gisteren in zijn auto werd neergestoken bij het treinstation van Leeuwarden is de Iraanse activist Sadegh Zarza. Zijn familie zegt in de Leeuwarder Courant dat hij een afspraak had met de zoon van een bekende uit Iran. Toen Zarza in een auto bij het station arriveerde, stak de dader hem met een mes. Zarza raakte zwaar gewond maar zou buiten levensgevaar zijn.

Volgens de krant is Sadegh Zarza betrokken bij de Nederlandse tak van de Koerdische Democratische Partij Iran. In de jaren tachtig vluchtte hij naar Nederland, na tien jaar strijd tegen het Iraanse regime. Volgens zijn broer stond hij op een dodenlijst van de Iraanse geheime dienst. De Nederlandse geheime dienst zou jaren geleden een aanslag op zijn leven hebben verijdeld.

De politie in Leeuwarden bevestigt alleen dat de verdachte die is opgepakt een 38-jarige man uit Rotterdam is. Over het motief zegt de politie niets, alleen dat de informatie waar de krant over schrijft, wordt meegenomen in het onderzoek.

Bedreiging uit Iran niet nieuw

Berichten dat politieke tegenstanders van het Iraanse regime in het buitenland worden bedreigd, zijn niet nieuw. Vorig jaar meldde Argos dat zeker drie Iraanse Nederlanders extra politiebeveiliging krijgen. Eerder werden in Almere en Den Haag twee Iraniërs gedood, waarschijnlijk in opdracht van Iran.