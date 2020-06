72 bekeuringen voor automobilisten die brand op A50 filmen

De politie heeft gisteren 72 bekeuringen uitgedeeld aan mensen die met hun mobiele telefoon een brandende hijskraan probeerden te filmen op de A50. De boete voor het gebruik van een mobiele telefoon achter het stuur is 240 euro.

Op de A50 tussen Apeldoorn en Arnhem vloog gistermiddag rond 17.00 uur een hijskraan in brand, meldt Omroep Gelderland. Het wegvak achter de brand werd direct afgesloten, maar het verkeer in de tegenovergestelde richting kon doorrijden. Dat leidde tot problemen. De politie op Facebook: "Verkeer aan de andere kant van de weg ging continu massaal op de rem waardoor er gevaarlijke situaties ontstonden."

Bij de brand raakte een man lichtgewond. Het gaat om de inzittende van een passerend bestelbusje. Hij liep een blauw been op toen een band van de kraanwagen ontplofte en met een harde klap op het busje botste. Door de brand ontstond zoveel schade aan het wegdek, dat de A50 ter plaatse een groot deel van de nacht dicht was voor reparatie. De oorzaak van de brand is onbekend.