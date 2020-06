Bloedbank Sanquin zamelt plasma in voor mogelijk coronamedicijn

Bloedbank Sanquin gaat op grote schaal plasma van herstelde coronapatiënten inzamelen. Dit gebeurt op verzoek van minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid. Het plasma bevat neutraliserende antistoffen, die volgens de bloedbank gebruikt kunnen worden voor een toekomstig medicijn tegen het coronavirus.

Dat medicijn kan mogelijk worden ingezet om te voorkomen dat kwetsbare mensen besmet raken en kan - als alles goed gaat - worden gebruikt bij de behandeling van patiënten die het coronavirus hebben opgelopen.

Sanquin wil bij 16.000 patiënten plasma afnemen. Dit moet in totaal 30.000 kilo plasma met antistoffen opleveren. Het ministerie van Volksgezondheid draagt 10 miljoen euro bij zodat de extra kosten van de inzameling kunnen worden gedekt.

Studie loopt nog

De studie naar de inzet van plasma loopt nog en het is dus niet bekend of het medicijn ook zal werken.

Maar volgens de bloedbank is er hoe dan ook haast geboden bij de inzameling. De hoeveelheid antistoffen bij genezen patiënten neemt na ongeveer drie tot zes maanden af. Sanquin hoopt het middel in oktober getest te hebben, voor een eventuele tweede besmettingsgolf zich in het najaar aandient.

De bloedbank is al begonnen met Nederlanders te benaderen om plasma af te staan. Aan donoren die ingeschreven staan bij Sanquin wordt gevraagd of zij corona-achtige klachten hebben gehad.

Plasma zit in het bloed en het bestaat onder meer uit water en eiwitten, zoals antistoffen. De bloedcellen 'zwemmen' erin rond. Bij plasmadonatie wordt het plasma met daarin de antistoffen gefilterd en worden de rode bloedcellen terug het lichaam in gepompt. De plasmadonatie is daarmee minder belastend voor het lichaam dan gewone bloeddonatie, zegt Sanquin.

Er lopen momenteel nog meer grote onderzoeken naar potentiële coronamedicijnen, waaronder ook in Nederland.