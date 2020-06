Kabinet koopt duurzame energie in Denemarken

Nederland koopt voor een bedrag tussen de 100 en 200 miljoen euro duurzame energie uit Denemarken. Europese afspraken bepalen dat Nederland in 2020 voor 14 procent aan hernieuwbare energie gebruikt. Maar Nederland loopt echter "nog wel achter op schema", schrijft minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat aan de Tweede Kamer.

Om boetes en een dwangsom te voorkomen, heeft Nederland nu een deel van het overschot van Denemarken gekocht. Europese lidstaten mogen onderling hun tekorten en overschotten met elkaar verrekenen.

Onzeker

Nederland koopt een "flexibele hoeveelheid" duurzame energie tussen de 8 en 16 terawattuur voor een bedrag van 12,50 euro per megawattuur. Dat komt neer op het bedrag van 100 à 200 miljoen euro. "Omdat het precieze tekort over 2020 nog onzeker is, is tijdens de onderhandelingen ingezet op een flexibele hoeveelheid', zegt Wiebes.

De Denen steken een deel van het geld in het Power-to-X-project voor elektrolyse van groene waterstof.