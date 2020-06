Amsterdam wil zelf 'regelen' hoeveel toeristen in stad blijven slapen

Amsterdam wil het aantal toeristische overnachtingen in hotels en B&B's kunnen beperken als het te druk wordt in de stad. Dat schrijft wethouder Everhardt van Economische Zaken aan de gemeenteraad.

Hij wil de bezoekersstromen inperken om daarmee Amsterdammers de ruimte te geven om gebruik te maken van de voorzieningen. "We beseffen dat dit een ingrijpende maatregel is, maar benadrukken dat we hiermee willen voorkomen dat de stad terugvalt in een lockdown. Hiermee beschermen we het broze economisch herstel."

Het sluiten van hotelkamers is een bevoegdheid die moet worden opgenomen in de coronaspoedwet die momenteel wordt voorbereid in Den Haag. Dit zou Everhardt de mogelijkheid geven om "wanneer de volksgezondheidssituatie daarom vraagt, een beperking op te kunnen leggen aan de beschikbare capaciteit van overnachtingenaccommodaties".

Hij noemt dit een noodrem, die alleen gebruikt wordt als het op straat zo druk is dat het houden van anderhalve meter afstand niet meer vol te houden is. Ook attracties kunnen mogelijk preventief en tijdelijk gesloten worden als het te druk wordt.

Meer zakelijke bezoekers

In de brief heeft de wethouder nog een plan om de overlast in de binnenstad te verminderen en de economie toch een steuntje in de rug te geven. Namelijk door in te zetten op zakelijke bezoekers, zoals congresgangers.

"Dit is een type bezoeker die over het algemeen geen overlast veroorzaakt. Bovendien verblijft dit type bezoeker in de hele metropoolregio Amsterdam en bezoekt 40 procent tijdens het verblijf een culturele instelling."

Amsterdam kreeg in 2019 ruim 9 miljoen bezoekers, becijferde het CBS eerder dit jaar.