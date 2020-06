Syrische asielzoeker opgepakt voor terrorisme

Een bewoner van het asielzoekerscentrum in het Friese dorp Balk is opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij terrorisme. Het gaat om een man van 24 uit Syrië die anderhalf jaar geleden naar Nederland kwam.

Volgens het Openbaar Ministerie is de man in 2015 en 2016 vermoedelijk lid geweest van Ahrar al-Sham, een islamitische groepering die door de rechtbank in Rotterdam is aangemerkt als terroristisch. Het onderzoek naar hem werd opgestart op basis van informatie van de Immigratie- en Naturalisatiedienst, de organisatie die over asielaanvragen gaat.

De Syriër is dinsdag aangehouden in het azc. Daarbij heeft de politie meerdere gegevensdragers in beslag genomen. Het voorarrest van de man is vandaag met twee weken verlengd.