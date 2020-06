Lord of the Rings-ster Ian Holm (88) overleden

Acteur Ian Holm, die onder meer Bilbo Baggins speelde in The Lord of the Rings-films, is overleden aan de gevolgen van de ziekte van Parkinson. Hij bracht zijn laatste dagen door in een ziekenhuis Londen, in het bijzijn van zijn vrouw, die erover verslag uitbracht op haar Instagram-account. Holm was 88 jaar.

"Hij was charmant, aardig en ongelooflijk getalenteerd", zegt zijn woordvoerder tegen The Guardian. "We zullen hem ontzettend missen."

Holm mocht sinds 1998 de titel Sir dragen, nadat hij door koningin Elizabeth was geridderd vanwege zijn verdiensten als acteur. Hij begon als toneelacteur in Shakespeare-stukken en stapte later over naar het witte doek. Zo speelde hij in 1979 de androïde Ash in de film Alien. In 1981 was hij te zien als Napoleon in Time Bandits.