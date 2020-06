Geen coronasteun voor bedrijven die belasting ontwijken

Bedrijven die belasting ontwijken, mogen niet in aanmerking komen voor financiële steun om hen van de ondergang te redden, vindt het kabinet. Daarom worden er extra voorwaarden gesteld. Zo mag een bedrijf niet gevestigd zijn in een 'belastingparadijs', waar geen of te weinig belasting wordt betaald.

"Grote bedrijven die bij de overheid aankloppen in deze coronacrisis, willen we ondersteunen als ze belangrijk zijn voor de Nederlandse samenleving", zegt staatssecretaris Vijlbrief van Financiën. "Maar het past niet om in slechte tijden te vragen om belastinggeld en tegelijkertijd belasting te ontwijken."

Zwarte lijst

Het kabinet stelt daarom twee voorwaarden. Zo mag een bedrijf dat om steun vraagt, niet gevestigd zijn in een land met een winstbelastingtarief van minder dan 9 procent, of in een land dat op de Europese 'zwarte lijst' staat. Ook mag zo'n bedrijf geen rente of royalty's betalen aan vestigingen in deze landen.

Vijlbrief wijst erop dat het in deze coronatijd belangrijk is om snel te handelen als een bedrijf in moeilijkheden zit. Om die reden is besloten dat het toch geholpen kan worden, als het binnen een jaar alsnog aan de voorwaarden kan voldoen. Daarover worden bij de steunverlening dan specifieke afspraken gemaakt.

De bedrijven waar de staatssecretaris het over heeft, komen nog wel in aanmerking voor de NOW-regeling. Dat is een tegemoetkoming in de loonkosten voor werkgevers die door de coronacrisis minimaal 20 procent minder omzet draaien. De nieuwe voorwaarden hebben betrekking op individuele bedrijven die door de coronacrisis over de kop dreigen te gaan.