Te weinig ruimte voor afstand op Schiphol, mondkapjes verplicht

Schiphol neemt geen extra maatregelen om wachtende reizigers meer ruimte te bieden. Op Twitter is wat ophef ontstaan over een foto in een tweet waarop te zien is dat reizigers dicht bij elkaar staan. Volgens een woordvoerder is er op sommige plekken op de luchthaven geen ruimte voor anderhalve meter afstand.

De tweet komt van journalist Sander Schimmelpenninck. "Hartelijk welkom voor dappere reizigers met een uur wachten voor check-in. Belachelijk", schrijft hij.

De wachtende mensen op de foto staan voor de veiligheidscontrole. "Ze hebben net hun koffer achtergelaten. Het is niet zo groot daar", zegt de Schiphol-woordvoerder.

Mondkapjes verplicht

Aan NH Nieuws laat hij weten dat het onmogelijk is om meer ruimte tussen de rijen te maken. "Dan krijg je rijen van een paar honderd meter lang, tot aan de check-in of nog verder."

Vorige week liet het ministerie al weten dat niet overal op de luchthaven afstand gehouden kan worden. Op plekken waar de anderhalvemeter-regel niet kan worden nageleefd, zijn mondkapjes verplicht.