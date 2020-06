Schrijver Carlos Ruiz Zafón (55), bekend van 'De schaduw van de wind', overleden

In zijn woonplaats Los Angeles is de Spaanse schrijver Carlos Ruiz Zafón op 55-jarige leeftijd overleden. Volgens Spaanse media leed hij al geruime tijd aan darmkanker.

Zafón brak in 2001 door met zijn roman 'De schaduw van de wind', een literaire thriller over een geheimzinnige bibliotheek in Barcelona. Van het boek werden wereldwijd 15 miljoen exemplaren zijn verkocht. Ook kreeg hij er meerdere internationale prijzen voor.

Hij schreef nog drie andere boeken die zich in dezelfde sfeer afspelen: 'Het spel van de engel', 'De gevangene van de hemel' en 'Het labyrint der geesten'.

"Een van de beste moderne auteurs"

De populariteit van de boeken heeft ertoe geleid dat mensen in Barcelona speciale Zafón-wandeltours kunnen doen. Daarbij worden diverse locaties uit de boeken bezocht.

"Het is een zeer treurige dag voor iedereen die Zafón kende en met hem heeft samengewerkt", schrijft zijn uitgeverij Planeta in een verklaring. "In de twintig jaar dat we met hem hebben samengewerkt, is een vriendschap ontstaan die verder gaat dan onze professionele relatie." Volgens Planeta is "een van de beste moderne auteurs" ons ontvallen.