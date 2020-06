De meningen over het beeld van Coen in Hoorn waren altijd al verdeeld

Zelfs al jaren voor de komst van het standbeeld in Hoorn was er kritiek op de daden van Coen. Zo stelde de historicus J.A. van der Chijs in 1886 dat er bloed aan zijn naam kleefde en dat één standbeeld voor Coen, namelijk dat in Batavia, wel genoeg was.

De kritiek bleef bestaan. Zo schreef de NRC in 1929 over de moordpartij in Banda: "Deze strafexpeditie beslaat de spreekwoordelijke bloedrode bladzijde in onze koloniale geschiedenis." Desondanks werd het standbeeld door de gemeente Hoorn geregeld als marketingobject gebruikt, bijvoorbeeld op ansichtkaarten.

Beeld beklad met rode verf

Het beeld werd wel eens beklad met rode verf, bijvoorbeeld in de jaren 60. En in 1987, tijdens de herdenking van de 400ste geboortedag van Coen, waren er tal van protesten. Zo verspreidde een groep Molukkers tijdens de herdenkingsdienst pamfletten, waarin ze aandacht vroegen voor de moordpartijen van Coen onder de Indische en Molukse bevolking.

De Molukse kunstenaar Willy Nanlohy bedekte de beelden die hij voor de tentoonstelling had geïnstalleerd met zwarte kleden als teken van rouw en overhandigde aan prins Claus een bundel met daarin de wandaden van J.P. Coen.