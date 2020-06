Piek in seksuele uitbuiting van kinderen op internet tijdens coronalockdowns

De coronapandemie heeft ertoe geleid dat online seksueel misbruik en uitbuiting van kinderen fors is toegenomen, concludeert Europol in een nieuw rapport. Dat gebeurde in maart en april, de maanden dat veel landen in lockdown waren.

De piek lag eind maart, toen het totaal aantal meldingen vertienvoudigde, naar ruim een miljoen. Dat is af te leiden uit het aantal tips van het Amerikaanse National Center for Missing and Exploited Children aan Europol. Het aantal meldingen van kinderporno in Nederland was toen twee keer zo hoog als normaal.

In het Verenigd Koninkrijk werden in april alleen al negen miljoen pogingen geblokkeerd om kinderpornosites te bezoeken. In het rapport is ook te zien dat de piek per land verschilt, omdat niet alle lockdowns tegelijkertijd werden ingesteld.

Grenzen waren dicht

De forse stijging is mogelijk te verklaren door het feit dat veel landen de grenzen hadden gesloten, waardoor kindersekstoeristen en andere pedoseksuelen gedwongen waren thuis te blijven. Als compensatie zijn ze online meer gaan zoeken naar materiaal, zowel op het normaal toegankelijke internet als op het darkweb.

Europol spitte forums op het darkweb door en zag dat gebruikers hun kans grepen tijdens de lockdownperiode. "Zien jullie ook de positieve kant van de pandemie", vraagt een van de forumleden. "De scholen zijn dicht, dus zitten kinderen zich thuis te vervelen. Dat betekent dat we veel meer video's kunnen kijken. Ik heb de afgelopen dagen drie uur lange livestreams gezien waarin meisjes alles doen wat ze maar willen. What a time to be alive."

Volgens Europol was er al duizelingwekkend veel kinderpornografisch materiaal beschikbaar op het internet, maar is dat de afgelopen maanden explosief toegenomen. Er is vooral meer webcammateriaal geüpload.

Competities op fora

Het gaat zowel om minderjarige kinderen die gedwongen worden om voor de camera seksuele handelingen te verrichten als om kinderen die seksueel getint materiaal van zichzelf maken om te delen met leeftijdsgenoten of om aandacht te krijgen op sociale media. Die video's worden dan zonder dat ze het weten 'gekaapt' door mensen die ze weer op het darkweb delen.

De Europese politiedienst wijst opnieuw op het bestaan van 'competities' binnen forums op het darkweb, waarbij gebruikers worden uitgedaagd kinderporno te zoeken en te delen.

Naast het aantal meldingen van kinderporno is ook het aantal keren dat hulplijnen zijn gebeld fors toegenomen in de lockdownperiode. Vooral tieners hebben zich gemeld.