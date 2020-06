Supermarkten stunten met 1+2 gratis, maar hadden minder aanbiedingen

De laatste weken duiken ze regelmatig op in de supermarkt: aanbiedingen die nog verdergaan dan acties als 1+1 gratis en 2+1 gratis. Het kan blijkbaar nog gekker: 1+2 gratis, een zeldzaamheid in ons land.

Deze week heeft Hoogvliet een aantal van dat soort stunts, zoals kleine pakjes Chocomel en Fristi, en Robijn-wasverzachter, en vorige week kon de koopjesjager zijn slag slaan bij Albert Heijn met producten als Oral-B, Dreft en Persil. De klant kon drie pakken Dreft-vaatwastabletten meenemen (normale prijs 3 x 8,99 euro) voor de prijs van één: 8,99 euro.

Prijzenwebsite In Prijs Verhoogd (IPV) ziet dat sinds mei 1+2 gratis vaker voorkomt. Behalve bij AH en Hoogvliet waren deze aanbiedingen ook te zien bij Jan Linders, Vomar en Dirk. Vaak ging het om dezelfde producten van Witte Reus, Persil, Dreft, Robijn, Hero, Pepsi en Sisi.

"Supermarkten zijn constant op zoek naar manieren om meer klanten naar de winkel te trekken", zegt Matthijs Neppelenbroek van IPV-data. "Vandaar deze acties, eerst alleen in wasmiddelen en persoonlijke verzorging, maar we zien nu ook andere categorieën langskomen, zoals frisdrank."

Noodgrepen

Marktonderzoeker IRI zegt dat 1+2 gratis in ons land nog wel een zeldzaamheid is. Sjanny van Beekveld van IRI ziet het vooral als noodgrepen van fabrikanten om voorraden weg te werken en forse omzetdalingen te herstellen. "In coronatijd zijn bepaalde producten wat achtergebleven in verkoop, zoals wasmiddelen en artikelen voor persoonlijke verzorging. Waarschijnlijk is dat de reden dat merken nu grotere kortingen geven."

Dat kleinverpakkingen van Chocomel en Fristi goedkoper worden aangeboden, heeft er volgens haar mee te maken dat die de afgelopen tijd veel minder werden verkocht op plekken als NS-stations en benzinestations. "En wellicht spelen ze alvast in op de recessie die er hoogstwaarschijnlijk aan zit te komen."

Volgens IRI was dit jaar (tot en met de maand mei) 21 procent van de producten in de supermarkt in de aanbieding. Dat was beduidend minder dan in de afgelopen twee jaar.