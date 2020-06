Wereldberoemde bus uit Into the Wild weggehaald uit wildernis Alaska

Jarenlang probeerden avonturiers bij een wereldberoemde bus in een Amerikaans bos te komen, maar aan die tijd is een einde gekomen. De autoriteiten in Alaska hebben de bus die beroemd werd door de film Into the Wild weggehaald om te voorkomen dat mensen tijdens hun zoektocht gewond raken of om het leven komen.

De bus werd zo'n zestig jaar geleden achtergelaten langs een pad en diende een tijd als schuilplaats voor jagers. In 1996 werd het voertuig beroemd door het boek Into the Wild en later door de gelijknamige film uit 2007.

Het waargebeurde verhaal gaat over Christopher McCandless. Hij trok in 1992 met een slechte uitrusting de ruige natuur van Denali National Park in, woonde meer dan honderd dagen in de bus en verhongerde. Zijn lichaam werd in het voertuig gevonden.