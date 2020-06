Politie Eindhoven schiet man neer die met groot mes zwaaide

De politie heeft gisteravond in Eindhoven een man neergeschoten omdat hij op straat met een groot mes zwaaide. Een agent schoot hem in zijn benen.

Agenten spraken de man meerdere keren aan in de Emmastraat, laat de politie weten. Ondanks waarschuwingsschoten legde hij het mes niet weg. Een agent voelde zich zo bedreigd, dat hij de man neerschoot.

De neergeschoten man is naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het met hem gaat is niet bekend. Over zijn identiteit heeft de politie niets bekendgemaakt.

De Rijksrecherche onderzoekt het incident. Dat gebeurt altijd als een agent iemand heeft neergeschoten.