Gemeenteraad Almere kiest voor doorgaan Floriade in 2022

Almere organiseert definitief de Floriade van 2022. Zoals verwacht gaf de gemeenteraad donderdagavond groen licht voor de plannen en een extra investering van 16,3 miljoen euro. Er waren 31 stemmen voor en 14 tegen.

Na het uitbreken van de coronacrisis schakelde de gemeente in maart een adviseur in om te onderzoeken of het organiseren van de wereldtuinbouwtentoonstelling nog wel nut had. Op basis van het advies besloten de burgemeester en wethouders de plannen door te zetten, omdat de Floriade Almere volgens hen op de kaart zet als een groene en gezonde stad.

Veel hogere kosten

Vorige week werd al duidelijk dat het evenement kon rekenen op een meerderheid in de gemeenteraad. Wel kwamen oppositiepartijen donderdag met een motie van wantrouwen, onder meer vanwege de de wens om het gebied groen te houden en de kostenoverschrijdingen. In eerste instantie werden de kosten op zo'n tien miljoen euro geraamd, maar dat is inmiddels opgelopen tot bijna 60 miljoen. De motie haalde het niet.

De collegepartijen in Almere willen extra geld ophalen met de verkoop van bouwgrond op het Floriadeterrein. Het is de bedoeling dat er na het evenement een groene stadswijk verrijst met honderden woningen.

De Floriade wordt één keer per 10 jaar in Nederland gehouden en duurt een half jaar. Bedrijven zetten bedrijven paviljoens in het park neer neer om te laten zien hoe zij vernieuwen op het gebied van land- en tuinbouw.