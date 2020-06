Nieuwe aanhoudingen in smokkelzaak, drugsvondst blijkt twee keer zo groot

In een groot drugsonderzoek is op verzoek van het Belgische Openbaar Ministerie een inval gedaan bij een 43-jarige man uit Woerden. Hij is aangehouden.

In april meldde justitie in Nederland dat er bijna 1500 kilo cocaïne in de haven van Rotterdam was onderschept, nu blijkt dat het in totaal om 3200 kilo ging. Volgens het Openbaar Ministerie hebben de drugs een straatwaarde van 240 miljoen euro.

Justitie wist in april al dat er 3200 kilo was onderschept. Maar een deel, 1500 kilo, was bestemd voor de Nederlandse markt. Het andere deel voor de Belgische. Om het onderzoek van het Belgische OM niet in de weg te zitten, kon het OM in Nederland nog niets zeggen over het totale aantal.

Lopend onderzoek

Voordat de cocaïne onderschept werd in de Rotterdamse haven liep er al enige tijd een onderzoek door het Belgische Openbaar Ministerie. Dat leidde niet alleen tot de aanhouding van de man uit Woerden. Ook een 77-jarige Belg is gisterochtend opgepakt. Hij wordt gezien als hoofdverdachte in de zaak.

De man uit Woerden wordt verdacht van betrokkenheid bij de invoer van de drugs. Hij wordt binnenkort overgeleverd aan België. In april werden al vijf verdachten aangehouden. De drugs werden toen gevonden in een container uit Brazilië die geladen was met mangaanerts. Onderzoek naar de drugs leidde naar een loods in Best waar vier mannen werden opgepakt. De vijfde werd in Rotterdam aangehouden.