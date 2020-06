Blokfluitiste baalt van ophef na ondertitelingsfout Op1

Tijdens een interview met blokfluitiste Lucie Horsch in het televisieprogramma Op1 dinsdagavond ging het mis met de live ondertiteling. Ineens verscheen in beeld: "Kan je (was lang) minder snel praten kutwijf."

De ondertiteling wordt gemaakt met behulp van een spraakcomputer waarop een medewerker van teletekstpagina 888 tekst inspreekt. De computer maakt daar automatisch ondertitels van, die nog door een andere medewerker worden nagelezen.

Horsch zegt het jammer te vinden dat alle aandacht nu naar die ondertitelingsfout gaat en niet naar het verhaal dat ze vertelde. Volgens haar krijgen musici niet vaak de kans om zich uit te spreken voor een groot publiek.

Ondergesneeuwd

Horsch wilde in het programma een lans breken voor de culturele sector die zwaar is getroffen door de coronamaatregelen. Ze baalt ervan dat dat punt nu ondergesneeuwd is geraakt door alle ophef.

"Het gaat maar al te vaak in talkshows over de gevolgen van de coronacrisis voor de luchtvaart of de horeca, terwijl inmiddels ook een heel groot deel van de musici werkloos thuis zit."

Inmiddels heeft ze excuses gekregen. Direct na de uitzending nam de redactie van Op1 contact met haar op. Ook de betreffende TT888-redacteur heeft haar gebeld en excuses gemaakt. Wat Horsch betreft is de kous daarmee af.