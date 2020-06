Verkeersdrukte bijna terug op normaal niveau, maar files blijven uit

De waarschijnlijke oorzaak dat de spits uitblijft is het vele thuiswerken, zegt Arnoud Broekhuis van ANWB Verkeersinformatie. "En als we wel naar kantoor gaan, dan is dat vaak pas na de spits." Daardoor is de verkeersdrukte nu gelijkmatiger over de dag verdeeld dan het geval was voor de crisis.

Proberen vast te houden

Naar zo'n verkeersbeeld is lange tijd gestreefd. Reden genoeg dus om deze lijn door te zetten, vindt Broekhuis: "De coronacrisis is een paardenmiddel geweest om er voor te zorgen dat we buiten de spits reizen. Hoe we dit nu vast kunnen houden, is een interessante vraag. Maar als we het nu weer loslaten, wordt het waarschijnlijk nog erger dan voor de coronacrisis."

Het openbaar vervoer is minder aantrekkelijk geworden, legt Broekhuis uit. "En als we straks weer terugvallen in het oude patroon, krijgen we een traditioneel drukke ochtendspits met daarbovenop de reizigers die uitwijken van het spoor naar de weg."