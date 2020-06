700 bewoners van Duitse flat in quarantaine

Het Duitse RIVM, het Robert Koch-instituut, meldt dat er gisteren in heel Duitsland 24 nieuwe besmettingen zijn vastgesteld. Het totale aantal geregistreerde besmettingen komt daarmee op 187.764. Er zijn 8856 patiënten aan de gevolgen van het virus overleden.

Daarin is het aantal besmettingen bij een slachthuis in de buurt van Gütersloh niet meegerekend. Gisteren werd bekend dat daar honderden medewerkers besmet zijn geraakt. Zo'n 7000 mensen moeten daarom in quarantaine. Ook in het Berlijnse stadsdeel Neukölln zijn bewoners van flats in quarantaine.

Het Duitse reproductiegetal is weer kleiner dan 1. Dat betekent dat een drager van het virus gemiddeld minder dan 1 andere persoon besmet. Zolang het dit getal kleiner is dan 1 neemt het aantal nieuwe besmettingen af.