Ruim 13 jaar cel voor man die vrouw en dochter neerstak in Alphen aan den Rijn

De rechtbank in Den Haag heeft een 42-jarige man veroordeeld tot een celstraf van dertien jaar en vier maanden voor het neersteken van zijn vrouw en dochter.

Het Openbaar Ministerie eiste eerder veertien jaar cel voor de twee pogingen tot doodslag. Bij de steekpartij vorig jaar mei in Alphen aan den Rijn raakte de vrouw en de 17-jarige dochter zwaargewond. "Dat ze de steekpartij hebben overleefd is alleen te danken aan snel ingrijpen van medisch personeel", zei de rechter.

Zijn 15-jarige dochter was ook aanwezig bij de steekpartij. Ze zag hoe haar vader haar moeder en zus neerstak. Zelf raakte ze gewond aan haar hand.

Geen verantwoordelijkheid nemen

De rechtbank neemt het Adham S. kwalijk dat hij geen verantwoordelijkheid neemt voor zijn daden. Op een zitting twee weken geleden zei hij dat de vrouwen hem "tot deze wanhoopsdaad hebben gebracht". Volgens hem gingen er aan de steekpartij veel ruzies vooraf.

Zo zou zijn vrouw hem "hebben vernederd" en had ze een buitenechtelijke relatie. Ook was hij boos dat zijn dochter een relatie had met een jongen van Arabische afkomst. "In welke situatie hij ook zat, hij had nooit zo mogen reageren", concludeert de rechter.

Eerder vervolgde het Openbaar Ministerie de man voor dubbele moord. Daar ging de rechter niet in mee omdat de man volgens de rechtbank niet met voorbedachten rade handelde, schrijft Omroep West.