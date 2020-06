Nog eens 16 miljoen euro nodig voor Floriade in Almere

Wereldtuinbouwtentoonstelling Floriade wordt sinds 1960 één keer per 10 jaar in een Nederlandse plaats gehouden, en staat daar dan 6 maanden. De Nederlandse Tuinbouwraad coördineert de Floriade. Deze raad is in 1908 opgericht om het imago van de Nederlandse tuinbouw te versterken en de export te bevorderen. In een park bouwen bedrijven en organisaties paviljoens om hun innovaties te laten zien op het gebied van land- en tuinbouw. Almere bouwt ook een groene stadswijk. De vorige editie van de Floriade was in Venlo.