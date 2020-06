Kamerleden twijfelen, maar volgens de minister is vliegen verantwoord

In de Tweede Kamer leven nog steeds veel vragen over de risico's van vliegen in coronatijd. In een overleg met minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat bleek dat veel Kamerleden niet begrijpen dat er voor luchtvaartmaatschappijen andere eisen gelden dan voor openbaarvervoerbedrijven.

Vliegen kan deze zomer, heeft het kabinet bepaald. In tegenstelling tot bussen en treinen geldt er in vliegtuigen geen capaciteitsbeperking. Het kabinet baseert zich daarbij op een advies van het RIVM dat de risico's op besmetting in vliegtuigen beperkt noemt.

Kamerleden van D66, ChristenUnie, GroenLinks, SP en Partij voor de Dieren wezen erop dat het RIVM-advies niet is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek. Ook over de zogeheten HEPA-filters, die de lucht in vliegtuigen voldoende zouden zuiveren, bestaan twijfels. Ze zouden te grofmazig zijn om het virus tegen te houden.

Luchtvaart belangrijker dan volksgezondheid

Reizen met het openbaar vervoer wordt vanwege het virus ontmoedigd, maar dat geldt niet voor vliegen. "Het kabinet zegt eigenlijk: ga niet met de trein naar Schiphol, maar vlieg wel gerust naar Barcelona", constateerde Kamerlid Cem Laçin van de SP. Net als GroenLinks stelt de SP dat de luchtvaart voor het kabinet kennelijk belangrijker is dan de volksgezondheid.

Ook Eppo Bruins van regeringspartij ChristenUnie vroeg zich af of de toestemming voor het laten vliegen van volle vliegtuigen vooral is ingegeven door economische motieven, omdat het anders niet rendabel is. "Terwijl we tegelijkertijd maar met maximaal 30 mensen in een kerk mogen zitten."