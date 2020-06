Groot drugslab ontdekt in afgebrande loods Wouwse Plantage

De politie heeft vanochtend restanten van een drugslab ontdekt in een afgebrande loods in Wouwse Plantage, in Brabant.

De brand in de loods brak vannacht rond 01.30 uur uit. Er raakte niemand gewond, maar een grote rookpluim was tot in de verre omtrek te zien. Over de oorzaak van de brand is nog niks bekend.

Het is onduidelijk of het vuur in het lab is ontstaan en of er gevaarlijke stoffen lagen. Ook wordt nog onderzocht welke drugs werd geproduceerd in de loods. "Het lab is nu pas ontdekt omdat we er door bluswerkzaamheden lang niet in konden", zegt een politiewoordvoerder tegen Omroep Brabant.

De politie heeft nog niemand aangehouden. De restanten van het lab worden vanmiddag opgeruimd door een speciaal team.