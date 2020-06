Vakantieparken van Roompot verkocht aan nieuwe durfinvesteerder

De vakantieparken van Roompot krijgen een nieuwe eigenaar. De grote Amerikaanse investeringsmaatschappij KKR neemt het bedrijf over van PAI Partners, een investeringsmaatschappij uit Frankrijk. Het is de derde keer in nog geen tien jaar dat Roompot van eigenaar wisselt.

Onder de vleugels van PAI is flink geïnvesteerd in de vakantieparken van Roompot, meldt het persbericht. Roompot heeft 33 eigen vakantieparken in Nederland, België en Duitsland. Voor meer dan 100 parken regelt het bedrijf onder meer de boekingen.

Gezamenlijk verblijven er drie miljoen gasten, goed voor in totaal 13 miljoen overnachtingen per jaar. De omzet groeide naar 400 miljoen euro. Roompot heeft 2100 werknemers.

Trend is gunstig

KKR dat de afgelopen jaren ook de margarinetak van Unilever en Q-Park kocht, zegt op dezelfde weg door te willen gaan. De trend voor vakanties in eigen land was al gunstig. De verwachting is dat de coronacrisis dit versterkt. Mensen gaan liever in eigen land op vakantie. En als het financieel minder goed gaat, winnen kortere en goedkopere vakanties aan populariteit.

Het is niet bekend wat de Amerikanen betalen voor Roompot. PAI Partners legde in 2016 600 miljoen op tafel. De vraagprijs zou nu een miljard zijn geweest, schreef het Financieele Dagblad vorig jaar.