'Nederlanders zijn in coronacrisis meer gaan lezen dan netflixen'

De omzet uit de verkoop van Nederlandstalige boeken steeg met 1 procent in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. De CPNB-directeur noemt dit een grote verschuiving. "Wat vooral opvalt, is dat de lichte lezer, mensen die eens per kwartaal een boek lezen, meer is gaan lezen. Zeker in de eerste coronaperiode bleek lezen een ontsnapping. Veel mensen waren even klaar met het nieuws, konden niet naar een concert of theaterstuk, maar hadden wel behoefte aan verstrooiing."

De verhoudingen zijn volgens de onderzoekers van marktonderzoeksbureau Team Vier qua geslacht, leeftijd en leesgedrag representatief voor de Nederlandse bevolking.