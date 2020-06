Geheimzinnigheid bij D66 over lijsttrekkerschap Kaag

Waar nog wel over wordt gespeculeerd is of fractievoorzitter Rob Jetten zich ook kandidaat zal stellen. Hij denkt er al een tijd lang "serieus" over na. Maar de grote vraag is of hij en de partijtop tot de conclusie komen dat een lijsttrekkersverkiezing tussen hem en Kaag verstandig is.

In ieder geval zou er geen onderlinge deal zijn tussen Kaag en Jetten, en nemen de twee los van elkaar hun besluit.

Lijsttrekker CDA

Het is de verwachting dat D66 vandaag en morgen niet veel meer bekend zal maken, ook omdat alle aandacht nu uitgaat naar de nieuwe lijsttrekker van het CDA.

Daar wordt vandaag nieuws verwacht over de kandidatuur van Hugo de Jonge, de huidige minister van Volksgezondheid. Gisteren trok minister van Financiën Wopke Hoekstra zich terug. Of staatssecretaris Mona Keijzer zich in de strijd zal werpen, wil zij nog niet zeggen.