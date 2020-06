Fietsers aangehouden op snelweg, 'ze gingen hotdog halen'

De politie in Amsterdam heeft gisteravond op de snelweg twee fietsers staande gehouden. Het zou gaan om twee internationale studenten die volgens de politie "onderweg waren naar een Zweedse meubelgigant voor een broodje hotdog".

De twee, een Slowaakse en Roemeense student, stonden vast op de tussenberm bij knooppunt Holendrecht. Ze waren al een aantal rijstroken overgestoken, maar de laatste banen durfden ze niet meer.

Het verkeer op zeven rijstroken is korte tijd stilgelegd. Onder begeleiding van de politie zijn ze de snelweg alsnog overgestoken. "We hebben de weg laten afkruisen en ze veilig naar het fietspad begeleid", zegt een woordvoerder.

Hoewel fietsen op de snelweg verboden is, hebben de twee geen boete gekregen. "Ze zijn ervan geschrokken en we hebben ze daarom streng toegesproken en gezegd dat dit niet de bedoeling is."