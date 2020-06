Weer spanningen Noord- en Zuid-Korea, 'gaan komende maanden meer zien'

Te midden van de chaos rijst nu de vraag wat de rol is van deze Kim Yo-jong. Ze is een vertrouweling van Kim Jong-un en fungeerde een tijd langs als zijn persoonlijke assistent, maar heeft nu ook belangrijke politieke functies gekregen. Zo is ze onder meer verantwoordelijk voor de relatie met Zuid-Korea.

"Ik vermoed dat ze langzaamaan een grotere rol krijgt en haar zichtbaarheid bij de bevolking wordt uitgebreid", zegt Noord-Koreakenner Sico van der Meer van instituut Clingendael. "Dit kan allemaal te maken hebben met de gezondheidsproblemen van haar broer."

Kim Jong-un is al een aantal keer langere tijd uit beeld gebleven. Vorige maand werd er zelfs gespeculeerd over zijn dood, omdat hij al weken niet in het openbaar was verschenen. Volgens geruchten was hij in zelfquarantaine, omdat hij bang zou zijn geweest om het coronavirus op te lopen. Na een tijdje dook hij weer op.

Als de leider echt komt te overlijden, is er een opvolger nodig. Zijn zoon is nog te jong, dus zou zijn zus een logische keuze zijn om de Kim-dynastie in stand te houden.